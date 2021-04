Tchad: la MOEVOF salue une élection présidentielle conforme aux standards internationaux

La mission d’observation électorale de la Voix de la Femme (MOEVOF) a fait une déclaration préliminaire concernant la présidentielle d’avril 2021.

Accréditée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) l’ONG Voix de la Femme a déployé une mission d’observation électorale (MOEVOF) lors du 1er tour du scrutin présidentiel d’avril 2021.

La MOEVOF conduite par sa coordinatrice Amina Tidjani Yaya et ses 110 observatrices ont couvert la présidentielle dans son entièreté, de l’ouverture des bureaux de vote, au déroulement du scrutin et à la fermeture des bureaux de vote. « La MOEVEF avait pour mandat de suivre et de rendre compte du déroulement du premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 conformément aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », indique la coordinatrice de la MOEVEF, Amina Tidjani

La coordinatrice de la MEOVEF, Amina Tidjani Yaya

Dans sa recommandation, la MOEVEF demande au gouvernement d’aller plus loin dans les réformes institutionnelles électorales ; mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs politiques ; renforcer l’indépendance des organes de gestion des élections conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance…

Aux partis politiques, la MOEVEF recommande le dialogue comme seule issue pour une paix durable, le renforcement de l’éducation civique et électorale de leurs militants en vue d’une meilleure participation aux élections…

A l’issue du scrutin, La MOEVEF se félicite du bon déroulement de l’élection malgré le contexte politique tendu laissant craindre des risques de violences aggravés.

Les observatrices de la MOEVEF

« La MOEVEF voudrait bien adresser toutes ses vives et chaleureuses félicitations à l’ensemble des électeurs pour leur mobilisation exemplaire et pacifique qui a permis le bon déroulement des opérations de vote. Elle note avec satisfaction que le scrutin s’est déroulé dans le calme, la sérénité et en toute transparence conformément aux standards internationaux», se réjouit sa coordinatrice.