Tchad : la mise en place d’un observatoire de l’équité de genre est en cours

Il est ouvert ce mercredi 28 juillet 2021, à l’hôtel Radisson Blu, un atelier de validation des textes statutaires de la mise en place de l’observatoire de promotion de l’équité de genre.



Cet atelier de validation dont les travaux sont officiellement lancés, ce mercredi 28 juillet, est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance. Il vise à valider les textes dont le projet de lois est soumis au gouvernement depuis le début de l’année 2020.



L’observatoire de validation des textes statutaires est un mécanisme participatif de veille et d’observation de diverses formes de violences à l’égard des femmes, a indiqué la Directrice générale du ministère de la Femme, Dangar Allahissem Martine.



Aussi, il « est investi d’une mission de monitoring, de contrôle et d’évaluation des progrès réalisés en matière de promotion du genre et des droits de femmes au Tchad », précise la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh.



Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Hounton Sennen, a rassuré la disponibilité et la volonté de son organisation à accompagner le ministère de la Femme, pour que cet observatoire, non seulement puisse exister mais aussi être fonctionnel.