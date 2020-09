Tchad : la ministre de l’hydraulique en visite à la STE

La ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, a visité jeudi la Société tchadienne des eaux (STE). L’objectif est de découvrir les différentes structures sous sa tutelle, se familiariser avec le personnel et surtout s’imprégner des conditions de travail.

La STE est un instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’accès à l’eau. L’État a confié à cette société la gestion et l’exploitation du service public de l’eau potable à titre d’exploitant principal.

À la direction générale de la STE, la ministre Tahani Mahamat Hassan a été accueillie par le directeur général adjoint, Hissein Youssouf Galmaye. Elle a visité certains services logés dans l’enceinte du bâtiment abritant la direction générale ainsi que le réservoir surélevé de stockage qui permet d’assurer la distribution de l’eau.

Il s’en est suivi la visite du service de la direction commerciale, du service technique et une partie de la direction des affaires administratives et financières au quartier Bololo. Le service du groupe électrogène logé dans le GD1 permet de prendre le relais de la SNE. En cas de coupure d’électricité, il se déclenche afin d’assurer la desserte en eau.

Dans son adresse, le directeur général adjoint de la STE, Hissein Youssouf Galmaye, a souhaité au nom de son personnel une cordiale bienvenue à la ministre et sa délégation. Il a exprimé ses sincères remerciements au Marechal du Tchad pour avoir promu pour la première fois à la tête de ce département ministériel, une femme.

« Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la mise en œuvre de la mesure sociale relative à la gratuité de l’eau à la population démunie a été bien assurée par la STE et tend vers la fin prévue pour fin septembre 2020 », a affirmé le directeur général adjoint de la STE.

La ministre Tahani Mahamat Hassan a indiqué que la visite lui a permis d’être en contact direct avec les institutions sous tutelle de son département ministériel et de découvrir les réalités et les difficultés à l’effet d’envisager des solutions idoines.



Elle a remercié et encouragé tous les cadres et les techniciens qui ne cessent de se sacrifier au quotidien pour le bon fonctionnement des différentes structures sous sa tutelle. Tahani Mahamat Hassan a clos sa visite par le Fonds spécial de l’eau.