Tchad : la marche des Transformateurs étouffée dans l’œuf par la police

Brève : Les forces de défense et de sécurité bloquent en ce moment « les Transformateurs » dans leur siège sis au quartier Habbena. En même temps, dans le Logone oriental, des échauffourées ont éclaté entre les militants de ce parti et des éléments de la police. C’est suite à une ”marche pour la justice” initiée par Les Transformateurs et interdite par le gouvernement. En ce moment, des gaz lacrymogènes sont tirés autour du siège dudit parti à N’Djamena.

Développement en cours…