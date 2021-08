Tchad: la marche de Wakit Tamma du samedi 21 août est interdite

Par arrêté No 099 de ce vendredi 20 août 2021, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleymane Abakar Adam interdit la marche des organisations de la société civile et partis politiques membres de la coalition Wakit Tamma prévue ce samedi 21 août 2021.

Le ministre justifie sa décision par le fait qu’il n’y a pas eu de demande d’autorisation préalable.

A noter qu’après les trois premières marches réprimées en avril et mai, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a marché à deux reprises le 29 juillet et le 7 août avec l’accord des autorités.

En rappel, Wakit Tamma qui a d’abord lutté contre un sixième mandat du feu président Idriss Déby Itno, conteste la junte militaire dirigée par son fils et exige une transition plus inclusive.