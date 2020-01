Tchad : la Mairie de N’Djamena réalise près de 5 milliards de recettes en 2019

MUNICIPALITÉ – 22 conseillers municipaux sur 29 de la capitale ont examiné et adopté hier jeudi 9 janvier 2020, à l’hôtel de ville, le projet de budget remanié 2019 de la Commune de N’Djamena.

Le projet de budget remanié soumis à l’appréciation des conseillers à cette deuxième session ordinaire du conseil municipal, s’équilibre en recettes et en dépenses à 8 856 182 195 Fcfa contre 8 301 638 722 Fcfa au primitif, soit une augmentation de 4,60%. Ainsi, il ressort que les recettes réalisées en cette période s’élèvent à 4 815 072 727 Fcfa contre 4 100 409 248 Fcfa au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 714 663 479 Fcfa. La mairie de N’Djaména réalise ainsi près de 5 milliards Fcfa de recettes en 2019.

Le délégué général du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena, Djibert Younous instruit d’ouvrir des lignes d’investissements. Car constate-t-il, tous les budgets des différentes communes d’arrondissement et de la mairie centrale, il n’y a aucune ligne d’investissement. « Il faut que la Commune elle-même puisse prendre des dispositions pour construire des routes, ne serait-ce pas des rues en pavée. Cela ne coûte pas trop cher. Certaines rues et ruelles peuvent être faites en pavée et cela permettra à la population de circuler normalement », oriente-t-il.

Le maire de la ville de N’Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane dit prendre note des observations faites par la tutelle. Toutefois, il énumère entre autres réalisations, la réhabilitation de l’éclairage public, l’embellissement de la ville pour les fêtes d’année, la réparation et la remise en marche de plusieurs engins en panne depuis plusieurs années etc.