Tchad : JPS/MPS redonne le sourire à SOS village d’enfants

SOS village d’enfants a reçu au lendemain de la Noël, le bureau de soutien au MPS, Jeunesse du progrès et du salut (JPS), dans ses locaux, au quartier N’Djari dans le 8e arrondissement de N’Djamena. Cette visite a permis à la JPS de redonner du sourire à ces enfants en ces temps de fêtes de fin d’année.

L’objectif de cette visite est de donner du sourire aux enfants et leur faire se sentir chez eux. Du sucre, savon, macaroni, des jouets, etc. ont été offerts aux enfants. C’est pour permettre à ces orphelins de fêter dans la joie avec les autres enfants. Pour le coordinateur national du bureau de soutien au Mouvement patriotique du salut (MPS), Jeunesse du progrès et du salut (JPS), la Noël de cette année est un peu difficile mais le mouvement a consacré son temps pour donner du sourire à ces plus petits : « la fête de Noël est difficile aujourd’hui à cause de la covid-19. Mais, nous avons le temps pour vous. Prendre 1heure du temps pour une personne spéciale vaut plus que des millions. Nous sommes avec vous, on va discuter avec vous et nous sommes conscients de ce que vous rencontrez comme difficultés mes enfants. Vous êtes à nous, nous sommes à vous. La République est à vous aussi», souligne le coordonnateur de la JPS/MPS, Hissein Bosquet

Dans le cadre de sa mission de « donner une famille aux enfants en difficultés, les aider à bâtir leur propre avenir et de participer au développement des communautés locale», le mouvement a offert des possibilités de prise en charge en soins et études de 20 enfants lors de cette donation.

Pour Hissein Bosquet, le parti MPS, à sa création, a mis l’accent sur la sociale démocratie, donc le droit des enfants et leur bien-être sont prioritaires. Ainsi, il assure que le bureau de la jeunesse patriotique du salut prendra dès à présent 20 enfants en charge.

Le directeur de SOS village d’enfants, Roassoum Ngarbim Cyrille remercie JPS/MPS pour son acte pendant cette période de fêtes de fin d’année. « Chers donateurs, cette journée spéciale pour tous nos enfants du monde entier est un moment de réjouissance pour nous. C’est une opportunité pour SOS Tchad de vous adresser ses vives et chaleureuses reconnaissances pour avoir consacré cette journée pour venir offrir des dons aux enfants. Ceci est une marque singulière de sympathie, d’amour et de bienfaisance pour les enfants qui ont besoin de notre soutien… Nous voudrions par ailleurs réitérer notre reconnaissance au couple présidentiel et les membres de son parti qui ont bien voulu marquer cette fête par cette offre spécial aux enfants», a-t-il déclaré.