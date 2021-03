Tchad : la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée avec les orphelins

Association Stop Carie Dentaire (ASCD), que dirige la dentiste, Dr Zahra Habib Doutoum, est allée dans deux orphelinats : koweïtien et SOS Village pour célébrer la journée avec les orphelins, dimanche 28 mars.

C’est à l’occasion de la Journée internationale de la santé bucco-dentaire, célébrée chaque 20 mars, que l’ASCD a lancé ses activités au Centre koweïtien pour les orphelins et au Centre SOS Village.

La présidente de l’Association, Dr Zara Habib Doutoum,, a fait la démonstration sur l’utilisation de brosse à dents. Elle a expliqué aux orphelins d’utiliser deux à trois fois par jours. Mais d’habitude on utilise deux fois la journée. Le matin après le petit déjeuner et le soir après le dîner. Et chaque trois mois on change la brosse à dents. Au moins deux à cinq minutes pour utiliser la brosse à dents. On commence par les dents supérieures et ensuite les dents inférieures. Enfin l’interieures des dents et sans oublier la langue qu’on nettoie par le derrière de la brosse.

Elle a conseillé, pour prévenir l’apparition de la carie au sein de la population, il faut sensibiliser sur l’hygiène buccale.

Après une séance de démonstration et sensibilisation, chaque orphelin a réussi une brosse à dents et une pâte dentifrice.