Tchad : la journée du lundi 9 mars déclarée chômée et payée

POLITIQUE – Le ministre de la Fonction publique a, par un communiqué officiel, déclaré la journée du lundi 9 chômée et payée.

D’abord le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi a déclaré la journée du dimanche 8 mars fériée, chômée et payée sur la base de l’article 2 du décret 273 du 7 mars 2019 portant révision de la liste et régime des jours fériés au Tchad.

Contrairement à la journée du 8 mars, celle du lundi 9 est déclarée chômée et payée pour les travailleurs.