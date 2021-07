Tchad : « la hausse du prix des tourteaux impacte sur le prix de vente des animaux »

La cherté de la viande fraîche sur les différents marchés de la capitale tchadienne continue de faire grincer les dents. Les bouchers aussi se plaignent. Pourquoi les prix d’achat des animaux d’abattage ont-ils grimpé d’un cran? Les vendeurs des animaux d’abattage se justifient.

Sur les différents marchés de bétail, les prix sont montés en flèche. Certains acheteurs laissent entendre que les prix ont doublé, voire triplé. Certains affirment que les prix ont été revus en hausse depuis le décès du Marechal. D’autres soutiennent que ce sont les effets annonciateurs de la fête de Tabaski.

Mais du côté des bouchers, c’est une autre raison qui est avancée. Selon leurs explications, en cette période de soudure, les bêtes n’ont rien à manger. Il faut les nourrir ou les engraisser par d’autres moyens, afin qu’elles puissent garder leur forme et être compétitives le marché.

Le commerçant Oumar Mahamat soulève la question de la hausse de prix de tourteau. « Auparavant, un sac de tourteau varie entre 3000 et 5 000 FCA. Aujourd’hui, un sac est à 12 000 FCFA. Très cher pour nous», explique-t-il. Et d’ajouter, « ces bœufs nous sont amenés du côté de Moïto, Bokoro (dans le Hadjer-Lamis), Dourbali, Bili, Massenya (Chari-Baguirmi), etc. Un bœuf moyen on vendait par le passé à 100 000 FCFA. De nos jours, il se vend à 175 000 ou 200 000 FCFA. Notre vrai problème, est qu’il y a des commerçants malhonnêtes qui partent au niveau de l’usine de Coton Tchad, pour acheter les tourteaux à 2 400 ou 500 FCFA et ils viennent ici pour nous revendre à 10 000 ou 13 000 FCA » .

D’autres commerçants soulignent que cette majoration de prix s’explique par l’approche de la fête de Tabaski. « Une grande majorité de bêtes que vous achetez ici viennent de très loin. A cela s’ajoute le coût de transport, et surtout à l’approche de la fête de Tabaski, certaines ONG ou des associations viennent acheter en grande quantité pour le sacrifice. En cette période, évidemment les animaux deviennent chers », avancent-ils.

Les commerçants des moutons notent que le prix d’un mouton varie de 35 000 FCFA à 150 000 FCFA. Ce qui n’est pas à la bourse d’un citoyen lambda. Souvent les acheteurs n’hésitent pas à aller de marché en marché en espérant un meilleur prix.