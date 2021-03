Tchad: la Hama s’excuse auprès de lui mais Yombombé Théophile dit niet

La Haute autorité des media et de l’audiovisuel (HAMA) s’excuse auprès du candidat de l’Union des Travailleurs Progressistes pour la Cohésion (UTPC), Yombombé Madjitoloum Théophile, mais ce dernier indique rester sur sa décision.



Le vendredi, 12 mars 2021, Yombombé Madjitoloum Théophile, le candidat de l’Union des Travailleurs Progressistes pour la Cohésion (UTPC) à la présidentielle d’avril, a, par une note envoyée à la Haute autorité des media et de l’audiovisuel, annoncé son retrait du protocole d’entente signé entre les différents candidats à cette élection et cette institution. “Nous vous demandons de ne plus diffuser, à compter de ce jour, nos documents et supports de campagne dans les organes publics de presse”, peut-on lire dans cette note. Une décision liée au fait que l’ONAMA (Office national des médias et de l’audiovisuel) exige une somme de 30.000 FCFA pour chaque enregistrement de message de campagne à faire diffuser dans les médias audiovisuels publics.



Joint par nos confrères du journal Le Pays, le président de la Hama, Dieudonné Djonabaye a indiqué “qu’il ne s’agit que d’un malentendu”. Il dit souhaiter le retour du candidat numéro 10 dans la liste de diffusion des messages dans les médias publics. “Nous sommes pour une campagne apaisée. Nous demandons humblement au candidat Yombombé de revenir dans le protocole d’entente “, affirme Dieudonné Djonabaye. Mais contacté par Tchadinfos.com, Yombombé Madjitoloum Theophile, déclare que pour lui, “le dossier est clos. Il n’y aura pas de rétropédalage”.