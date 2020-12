Tchad : la FTFA tient secret le lieu de son assemblée élective

Football – Ce samedi 12 décembre, la Fédération tchadienne de football association (FTFA) envisage tenir son assemblée générale élective malgré le retrait de la délégation de pouvoir par le ministère de la jeunesse et des sports. A quelques heures de cette échéance électorale, le lieu de la cérémonie est tenu secret.

Contre vents et marées, la Fédération tchadienne de football association (FTFA) tient à organiser son assemblée générale élective ce 12 décembre. De peur que cette messe électorale ne soit empêchée par les autorités, la FTFA n’a pas communiqué sur l’endroit où devrait se tenir la cérémonie.

Des sources concordantes affirment qu’un hôtel de la place a été loué dans le secret total pour abriter ladite cérémonie. Ces mêmes sources informent que seul une poignée de personnes connaissent le nom de l’hôtel.

Des indiscrétions rapportent que les électeurs sont sommés d’être disponibles dès 5 heures du matin. Et qu’il est possible que l’assemblée générale se tienne entre 6 heures et 7 heures du matin.

A noter que le ministère de la jeunesse et des sports a retiré ce 11 décembre, la délégation de pouvoir à la FTFA. Avec cette décision, la FTFA n’a plus mandat d’organiser une quelconque manifestation, sur le plan national ou international.

En 2016, la fédération avait annoncé tenir son assemblée au Cefod. Mais très tôt, le lieu a été pris d’assaut par les forces de sécurité. En fin de compte, la réconduction du bureau sortant s’est faite par acclamation en catimini à l’académie de football de Farcha.