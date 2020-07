Tchad : la France donne près de 5 milliards FCFA pour le Fonds de lutte contre la Covid-19

Une convention d’un montant de 7,5 millions d’euros soit environ 5 milliards francs CFA a été signée ce vendredi entre la France et le Tchad. Elle consiste à renforcer le Fonds de lutte contre la Covid-19, mis en place par le gouvernement tchadien.

Cette aide financière de 7.5 millions d’euros soit près de cinq milliards de francs CFA, décidée par le ministère français de l’Economie et des Finances et portée par l’Agence française de développement, permettra de renforcer la capacité du Tchad dans la lutte contre la Covid-19.

Explicitement, cette contribution pourra être utilisée pour : l’amélioration de la coordination, la planification et la gestion de la Covid-19 ; l’organisation des activités de communication communautaire ; le renforcement de la surveillance épidémiologique et la prise en charge des patients ainsi que l’augmentation des services de santé et de laboratoire.

A savoir, selon l’Ambassade de France au Tchad, depuis 2016, la France a accordé 35 millions d’euros de subventions d’aide budgétaire, soutenant ainsi le fonctionnement de nombreux hôpitaux du Tchad.

Source : Ambassade de France au Tchad