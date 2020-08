Tchad : la France appuie le Kanem dans la lutte contre la Covid-19

La France, à travers son agence de développement (AFD), s’engage à financer le Tchad d’un montant de 328 millions de francs CFA pour prévenir la propagation de la Covid-19 dans le Kanem.

L’objectif de ce financement est de contribuer à la prévention et à la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le Kanem, et de renforcer les structures de santé locales.Le projet va durer neuf mois et sera soutenu par l’AFD. Il est confié à l’ONG française ACTED et sera mené en étroite collaboration avec le District Provincial (DSP) du Kanem. Il poursuit les objectifs qui sont :

La promotion des mesures barrières et des bonnes pratiques de santé, d’hygiène et d’assainissement pour prévenir la propagation de la Covid-19 ;

L’amélioration de la résilience des ménages les plus vulnérables aux impacts socio-économiques de la COVID-19 ;

Le renforcement des structures de santé, en particulier pour assurer le maintien des services de santé essentiels en période de crise sanitaire.

Il permettra également d’améliorer l’accueil des patients à travers la réhabilitation et la construction de forages et de latrines, la dotation aux formations sanitaires en petits matériels de protection et produits de désinfection, ainsi qu’à améliorer les conditions de prise en charge des patients à travers la distribution de repas, de biens non alimentaires (couvertures, moustiquaires, nattes) et de produits d’hygiène.

Au total, 1 300 ménages seront plus particulièrement concernés et environ 30 000 personnes vivant dans les zones ciblées bénéficieront de ce projet.