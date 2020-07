Tchad : la fondation Maarif commémore le 4e anniversaire du triomphe de la Turquie

4 ans après le coup d’Etat en Turquie, la fondation Maarif organise une journée commémorative pour célébrer le triomphe du peuple turc. La cérémonie a eu lieu ce 15 juillet au siège ladite fondation

C’est dans un contexte historique lié à la tentative de coup d’Etat organisé par Fethullah Gulen, en date du 15 juillet 2015 contre la Turquie que la cérémonie a eu lieu. Selon l’ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, cette date entre dans les annales de l’histoire de la démocratie de la Turquie.

« Le 15 juillet a été comploté au moment où le gouvernement avait découvert et répertorié la plupart des soi-disant militaires qui étaient en réalité des recrues du FETO, et s’apprêtait ainsi à les licencier » affirme l’ambassadeur Kemal Kaygisiz. Selon lui, les sociétés écrans privées de FETO, les secteurs de l’éducation, des medias et des banques de ladite organisation ont été supprimés.A cet égard, les écoles, centres d’enseignement affiliés au FETO ont été fermés ou repris par le pays concerné selon l’ambassadeur. Il poursuit que 20 d’entre eux ont été transférés à la fondation Maarif.

Pour la présidente de l’association des parents d’élèves du complexe Maarif, Arrisalla Abakar, les efforts de la Turquie au Tchad sont à saluer. « Les relations entre la Turquie et le Tchad remontent à la période de l’empire Ottoman » dit-elle.

Au-delà de son aspect historique, cette journée a permis au directeur du complexe Maarif, Ibrahim Duman d’indiquer la présence de la Turquie au Tchad qui apporte aussi une vision éducative futuriste. « Notre vision est de former des personnes qui emploieront leur savoir et leur connaissance au service de la paix et de la quiétude de l’humanité » explique-t-il.



En rappel, en date du 15 juillet 2016, la République turque a connu une tentative de coup d’Etat organisée par une organisation terroriste dont les partisans sont appelés les FETO. Depuis cet attentat, la Turquie commémore chaque 15 juillet l’anniversaire du triomphe du peuple turc.