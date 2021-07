Tchad : la foire Souda-Tchad ouvre ses portes

La foire dénommée Souda-Tchad organisée par la Confédérale Générale des Petites et Moyennes Entreprises a ouvert ses portes ce dimanche 11 juillet 2021 au palais du 15 janvier.

Une foire qui se veut un espace de découverte des initiatives des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat. Startups et entreprises du Tchad et celles du Soudan ont exposé des produits fabriqués localement, 100% ‘’made in Chad’’ et ‘’made in Sudan’’.

« Cette foire permet non seulement de booster nos PME et startups mais surtout permettre au public n’djaménois de découvrir les différents produits et services made in Chad et made in Sudan », invite le Young ambassador des entrepreneurs, Adam Ismael.

A travers cette foire, les organisateurs comptent mettre en valeur le savoir-faire et les talents des jeunes soudanais et tchadiens qui ont osé malgré les difficultés d’entreprendre.

Notons que la foire Souda-Tchad est le fruit de la coopération entre le Tchad et le Soudan. Elle s’étend sur une semaine allant du 11 au 19 juillet 2021.