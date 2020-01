Tchad : la direction de la micro-finance évalue les EMF et les ONGs

FINANCES – Par un point presse tenu le 21 janvier 2020, la directrice de la micro-finance et de la promotion des petits métiers a fait la restitution de la mission effectuée auprès des établissements de micro-finance et les ONGs.

La mission s’est effectuée le 16, 17 et 20 janvier 2020. Elle a pour but d’évaluer les établissements de micro-finance et les ONGs quant à l’état d’avancement de leurs activités depuis la signature des conventions, les difficultés rencontrées et les perspectives pour la relance pour la micro-finance. Sur les 11 EMF et ONGs conventionnés à N’Djamena, huit ont pu être visités, informe la directrice de la micro-finance, Kadidja Sakine.

Selon elle, les difficultés que les EMF et ONGs ont listé tournent autour de la lenteur de recouvrement, la mauvaise perception du micro-crédit par les bénéficiaires, le manque de renforcement des capacités et la culture entrepreneuriale.

Toutefois la directrice note avec satisfaction les avancées majeures réalisées par certains EMF et ONGs. Elle encourage ceux qui ont de difficultés pour la mise en oeuvre des clauses des conventions à faire des efforts supplémentaires. La direction annonce également étendre cette mission dans les provinces.