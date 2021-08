Tchad : la cureuse des caniveaux à la photo virale a été retrouvée et récompensée

Une femme qui s’est lancée volontairement dans le curage de caniveaux a été récompensée par la mairie centrale de N’Djamena. Elle lui a offert plusieurs matériels de travail ce 14 août.





Les efforts de dame Madedje Rolantine n’ont pas été vains. La femme dont la photo a été virale sur les réseaux sociaux lors des travaux de curage des caniveaux faits par la mairie centrale, a été retrouvée. Cela, à travers les réseaux sociaux.





La mairie centrale lui a offert des matériels de travail notamment plusieurs brouettes, pelles, gants, bottes, râteaux. Au delà des lots, le maire, Ali Haroun lui a donné une enveloppe dont le contenu n’a pas été dévoilé.



Elle n’a pas eu un contrat avec la mairie, mais s’est engagée volontairement à faire le travail pour assainir l’environnement. Un acte que le maire de la ville Ali Haroun a apprécié à juste valeur. “Nous voulons t’encourager pour que tu puisses continuer à réaliser de tels travaux dans l’avenir”. Ali Haroun ajoute qu’en faisant ainsi “notre vie changera beaucoup sur le plan de salubrité, santé et assainissement”.



Ce travail, Madedje Rolantine a commencé a le faire il y a des mois. “Je nettoyais des devantures des mosquées, églises et lieux publics sans attendre en retour quelque chose”. Aujourd’hui, elle estime que d’autres femmes pourront suivre ses pas. “C’est un exemple que j’ai donné aux femmes, qu’elles peuvent faire autant que moi et certains hommes”.



En recevant ces matériels, Madedje Rolantine compte ouvrir une association pour mieux exercer son activité.