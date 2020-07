Tchad : la Céni forme les formateurs des agents d’enrôlement biométrique

La formation des formateurs des agents d’enrôlement biométrique des électeurs est lancée ce 28 juillet à la Bibliothèque nationale par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Cette formation de cinq jours a pour but de renforcer les connaissances des formateurs pour un travail efficace au terrain.

Dans le souci d’avoir une équipe dynamique au terrain, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a lancé officiellement ce 28 juillet 2020 une formation des membres de l’administration afin d’affronter la période d’enrôlement biométrique pour l’élection.

«Je demeure persuadé que des solides acquisitions des différentes formations à organiser, découleront la garantie de la qualité et du rythme de l’enrôlement des potentiels électeurs », a déclaré Dr Kodi Mahamat Bam, président de la Céni. Il ajoute qu’à la Céni, l’efficience est une obsession et ne peut être assurée qu’à travers la bonne formation.

Le président de la Céni exhorte par ailleurs les participants à cette session de formation à une participation enthousiaste et assidue. Il demande aussi à ceux qui seront retenus à l’issue de cette formation comme formateurs, de se convaincre qu’au sein de l’administration, « tous et chacun jouent un rôle important et essentiel pour la réussite de la commission ».

Rappelons que pour les élections prochaines, la Céni à travers ZAMKO, partenaire local de l’opérateur technique Néerlandais HSB est chargé du recrutement des formateurs des futurs agents d’enrôlement. Ces derniers seront à leur tour appelés à recenser les potentiels électeurs au cours de la période de révision du fichier électoral.