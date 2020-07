Tchad : la Céni donne des précisions sur la révision du fichier électoral

ELECTIONS – Ce 7 juillet, par un point de presse tenu dans ses locaux, la Commission électorale nationale indépendante (Céni), lance le nouveau chronogramme du cycle électoral au Tchad. Elle y annonce les modalités de la révision du fichier général des électeurs.

« Plaçant l’intérêt général au dessus de toutes les autres considérations et tenant compte de la Constitution, des lois et règlements qui encadrent les scrutins, la Céni a élaboré un nouveau chronogramme complet du cycle électoral », déclare Kodi Mahamat Bam, président de la Céni devant les partenaires, les membres du gouvernement et les partis politiques.

Ainsi, selon le chronogramme décliné à l’assistance, les premières activités prévues sont les présidentielles qui devraient se tenir les 9 et 10 avril 2021. Avant d’y arriver, il y a une étape préalable à franchir. « Il s’agit de la mise à jour du fichier général biométrique des électeurs dont dispose notre pays depuis 2015 », informe le rapporteur général de la Céni, Limane Mahamat.

L’actuel fichier électoral date de 2015 et compte 6 298 801 électeurs. Depuis lors, plusieurs autres Tchadiens ont atteint la majorité électorale de 18 ans. C’est pourquoi, il est nécessaire de le réviser. Seulement, cette révision ne concerne qu’une partie des électeurs.

Ainsi, le nouveau recensement qui débutera le 1er octobre 2020, ne concernera que les Tchadiens qui depuis 2015, ont atteint la majorité électorale de 18 ans et ceux n’ayant pas pu être enrôlés en 2015. Pour les électeurs ayant déjà été enrôlés en 2015, seuls ceux qui souhaitent des mutations seront enregistrés à nouveau. Il s’agit précisément des électeurs qui en raison de leurs déplacements, se trouvent sur de nouvelles circonscriptions électorales.

Cette phase du chronogramme devrait prendre fin le 12 février 2021 avec une cérémonie officielle de présentation du nouveau fichier électoral. Cette cérémonie marquera également « le début de la personnalisation des cartes électorales qui seront distribuées à tous les électeurs, anciens de 2015 et nouveaux de 2020 », explique le rapporteur général de la Céni.