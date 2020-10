Tchad : la Ceni appelée par plusieurs organisations à prolonger la période de la révision du fichier électoral

ÉLECTIONS – après avoir effectué plusieurs descentes dans les lieux d’enregistrement des électeurs, deux organisations demandent la prorogation de la période d’enrôlement pour permettre à certaines personnes de se faire enrôler.

Il s’agit de la campagne tournons la page Tchad et de la Cascidho, respectivement ONG et association de la société civile. Selon elles, les 20 jours fixés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), sont insuffisants. Au regard de l’affluence massive des populations dans les bureaux d’enrôlement , elles suggèrent un prolongement des opérations.

S’agissant des difficultés et insuffisances, ces organisations ont relevé, entre autres, le manque d’information sur le processus d’enrôlement (point d’enrôlement, heures d’ouverture et de fermetures); le manque de sensibilisation à l’endroit des populations; la non maitrise des kits d’enregistrement des électeurs; la mobilité des centres d’enrôlement rend difficile l’accès aux citoyens et la mauvaise qualité des kits utilisés alourdissent les opérations d’enrôlement. C’est fort de ce constat que ces organisations lancent cet appel. Si le tir n’est pas rectifié, poursuivent-elles, tous ces manquements pourraient entacher la crédibilité du processus électoral.

En outre, le coordinateur national de Tournons la Page Tchad, Ngarassal Saham Jacques, appelle le gouvernement à renforcer et à décentraliser le Bureau permanent des élections pour la sécurisation et la capitalisation des données et matériels utilisés par la CENI. Il ajoute que la prise en compte de certaines recommandations déterminera l’engagement et la confiance que les citoyens auront vis-à-vis des prochaines élections au Tchad.