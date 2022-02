Tchad : la CEN-SAD soutient le processus de réconciliation nationale

Dans un communiqué de presse la CEN-SAD (Communauté des Etats sahelo-sahariens), déclare qu’elle suit avec une “attention soutenue” le processus de réconciliation nationale entamé depuis l’avènement du Conseil militaire de transition sous l’impulsion du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno.

La CEN-SAD exprime son soutien au gouvernement de la République du Tchad pour son “engagement et sa détermination” à conduire à terme le processus de réconciliation nationale à travers notamment l’annonce solennelle de la tenue, à partir du 10 mai 2022, du dialogue national inclusif, programmé initialement pour le 15 février 2022 et “étape décisive” dans ledit processus.

La CEN-SAD félicite le gouvernement tchadien et l’ensemble des acteurs sociopolitiques pour les étapes importantes déjà franchies dans la conduite de ce processus grâce notamment au “dévouement” du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (Codni) et le Comité technique spécial (CTS).

Aussi , la CEN-SAD lance-t-elle un appel à tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens à poursuivre et à accélérer leurs efforts de dialogue et de compromis en vue de relever le défi de la tenue de ce dialogue national inclusif avec la participation des acteurs nationaux car il s’agit d’une occasion “historique pour le Tchad et son peuple de retrouver sereinement le chemin de la stabilité politique et de la cohésion nationale”.

La CEN-SAD réaffirme son engagement à accompagner le processus de réconciliation au Tchad dans toute sa dimension et dans tous ses volets et lance un appel à la communauté africaine et internationale pour renforcer son appui et son soutien en vue de la tenue des prochaines échéances électorales conduisant à l’œuvre de “construction nationale dans la paix et la quiétude sociale”.