Tchad : la CEEAC offre un don de matériels informatiques et logistiques à la Céni

POLITIQUE – La CEEAC a offert ce vendredi 24 janvier 2020 un don de matériels informatiques et logistiques à la Céni. C’est un composé des ordinateurs, des imprimantes ultra modernes, des groupes électrogènes, des ancres pour imprimantes et des rames de papier A4.

C’est le secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’ambassadeur Ahmat Alami qui a remis les matériels officiellement au président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Dr Mahamat Kodi Bam. La cérémonie a lieu ce vendredi au cours de la clôture de l’atelier mixte de formation de divers acteurs sur les opérations électorales et de sensibilisation des médias sur la prévention des conflits électoraux et la lutte contre les discours de haine en période électorale.

Les participants à l’atelier ont eu à revisiter le cadre législatif et réglementaire encadrant le élections au Tchad et se rafraîchir la mémoire sur le cycle électoral, les principes et éléments clés d’une élection. Ils ont eu aussi à être outillés sur la nécessité de conduire un processus électoral entièrement pacifique en luttant notamment contre les discours de haine.

« Les élections ne doivent pas être une source de tensions et de conflits , mais un moment de débats, de confrontations d’idées et de partage , en vue d’une démocratie durable de et pacifique », a déclaré le SG de la CEEAC

La CEEAC en prenant une telle initiative s’appuie sur son mandat qu’elle a reçue depuis la déclaration de Brazzaville adoptée le 7 juin 2005. Ce mandat consiste à appuyer les Etats membres sur les plans financiers, logistiques et techniques qui sont engagés dans le processus électoral et qui en font la demande conformément à la déclaration de Brazzaville.