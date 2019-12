Tchad : la Cascidho appelle au renforcement du dialogue social

SOCIÉTÉ – La Coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l’Homme (Cascidho) a organisé une cérémonie de présentation des vœux pour la nouvelle année au peuple tchadien ce mardi 31 décembre 2019. Les vœux sont axés sur la stabilité, le renforcement de l’unité nationale et le décollage économique.

Réunis à la veille de la fin d’année 2019, les membres de la Cascidho à leur tête, Mahamat Digadjimbaye ont formulé un message des vœux pour cette année qui se pointe à la nation tchadienne. « La Cascidho souhaite au peuple tchadien, bonne et heureuse année 2020. Une année de stabilité, de renforcement de l’unité nationale et du décollage économique », telles sont les phrases qu’on peut lire sur l’affiche de cette association de la société civile.

La Cascidho a jugé utile de livrer ses vœux pour l’année 2020 par le biais de la presse. Pour le coordonnateur, Mahamat Digadimbaye, l’année 2019 a été une année très importante pour le Tchad. D’où une analyse des rapports du gouvernement et de ses partenaires, le FMI et la banque mondiale, qui constate une embellie financière et que le Tchad est sur une bonne voie de sortie définitive de la crise. Dans cette optique que la Cascidho a orienté ses vœux vers le décollage économique.

« Pour 2020, nous lançons un appel à une décrispation totale de la situation sociale et politique dans notre pays. Il faut solidifier et renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux en faisant des efforts de part et d’autres pour garantir la stabilité financière retrouvée et faire une avancée dans la revendications des travailleurs », lance Mahamat Digadimbaye.

Par la même occasion, la Cascidho a fait un peu bilan de l’année écoulée dont elle a organisé une journée d’information et de sensibilisation sur les textes juridiques en matière, la formation des observateurs électoraux et des agents sensibilisateurs sur la méthodologie d’une campagne d’éducation civique et bien d’autres. Elle a aussi participé à plusieurs rencontres internationales et sous régionales. « Que 2020 vous apporte la joie, santé et satisfaction personnelle à tous les niveaux. Pour notre cher et beau pays le Tchad, une année de stabilité, de renforcement de l’unité nationale, et de la relance économique », a exprimé le coordonnateur national de la Cascidho.