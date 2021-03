Tchad : la campagne présidentielle débute ce jeudi 11 mars à 00heure

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Kodi Mahamat Bam, a annoncé le lancement officiel de la campagne électorale pour l’élection présidentielle. Elle démarre ce jeudi 11 mars à partir de 00 heure.



Les candidats auront trente jours pour sillonner l’ensemble du territoire national à l’effet de convaincre les électeurs à adhérer à leurs projets de social.



Pour le président de la CENI, c’est un moment crucial, un moment pendant lequel chaque candidat doit être devant l’histoire pour défendre ses ambitions pour le Tchad. Il a rappelé que “l’exercice de la démocratie a ses règles, ses principes et ses exigences que nous devons respecter pour la crédibilité du processus. Les candidats doivent savoir et comprendre que seuls sont autorisés à organiser des réunions électorales les partis politiques légalement reconnus ainsi que les candidats régulièrement déclarés”.

Il invite chaque candidat ou parti politique en compétition à concevoir et organiser librement sa campagne électorale.