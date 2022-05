Tchad : la 1ère édition du forum des filles mères est lancée ce 18 mai

L’association des jeunes pour l’entraide sociale et le développement lance le forum dédié aux jeunes filles mères. Un forum qui se déroulera du 18 au 20 mai à la maison de la femme.

Placé sous le thème : “jeune fille lève-toi et construit ton avenir”, le forum dédié à la fille-mère vise la réinsertion sociale. Durant trois jours, les concernées seront sensibilisées sur des méthodes de contraception, des possibilités d’améliorer leurs conditions de vie et des moyens d’autonomisation. Pendant ce forum, les intervenants vont leur remonter le moral et les inviter à une prise de conscience sur la nécessité de se prendre en main parce que la vie de leur progéniture en dépend.

Ouvrant ledit forum, le ministre de la Jeunesse, Mahmoud Ali Seid, a indiqué que la condition de la jeune fille mère reste préoccupante tant pour elle-même, pour la famille que toute la société à cause de sa fragilité et de sa vulnérabilité. “Dans certains provinces ou certains milieux, ces dernières ne bénéficient pas de même chance que les autres jeunes. Sa vulnérabilité se traduit par des mariages forcés et précoces alors même que son développement morphologique n’est pas complet“, explique-t-il.

Il est pour de poursuivre que la jeune fille mère est souvent victime de stigmatisation. Ce qui contribue à sa déscolarisation d’une part et à la compromission de son épanouissement d’autre part. “C’est elle qui une fois enceinte est abandonnée par son partenaire et obligée d’assumer toutes sortes de stigmatisation de la famille et de la société. Qui va épouser une fille qui a déjà un enfant ?” C’est pourquoi il invite les bénéficiaires de ce forum à s’intéresser à tous les thèmes et activités qui se dérouleront durant cette rencontre pour sortir bien outillées.