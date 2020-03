Tchad : Koubra Hissein Itno, 1ere femme à siéger au conseil d’administration de l’AAE

Koubra Hissein Itno, l’une des rares femmes directrice générale d’une société en charge de l’eau en Afrique subsaharienne, est désormais la première femme à siéger au Conseil d’administration de l’Association africaine de l’Eau.

En marge du 20e congrès de l’Association africaine de l’eau, la directrice générale de la Société tchadienne de l’Eau (STE), Koubra Hisseine Itno, a fait flotter le tricolore du pays de Toumai. Elle a réussi à faire décrocher au Tchad (STE) un siège au conseil d’administration de l’AAE.

L’Association africaine de l’Eau vient de fêter son 40e anniversaire et a aussi tenu son 20e congrès. Pour le compte du Tchad, c’est la directrice générale de la Société tchadienne d’Eau (STE), Koubra Hisseine Itno et la mairie de N’Djamena qui ont pris part aux travaux. Elle a gagné un ticket d’entrée pour le Tchad au conseil d’administration de cette prestigieuse institution.

« Nous avons été réintégrée dans l’association depuis un an déjà. Et l’Aae nous a fait confiance et aujourd’hui, nous sommes membre du conseil d’administration, et donc de l’Assemblée générale », témoigne la directrice de la STE. Koubra Hisseine Itno, DG STE

Il n’y a pas longtemps, sous sa direction, la STE a retrouvé sa place dans cette organisation, elle qui est absente depuis des années. C’est pour des raisons de non-respect des procédures au sein de l’association que la société tchadienne en charge d’eau était aux abonnés absents.

Aujourd’hui, en tant que seule femme au conseil d’administration, elle fait la fierté de la gente féminine tchadienne par acclamation des membres exécutifs de l’AAE, mais aussi après examens des grands chantiers engagés par son Institution dans le cadre du processus de réformes. « La STE s’est inscrite dans une dynamique de changement depuis plus de deux ans. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle vient de s’aligner aux côtés des autres sociétés de la sous-région. Nous avons pris des engagements afin que notre société puisse aussi bénéficier des avancées technologiques comme les autres pays », explique Koubra Hisseine Itno à Kampala lors du congrès de l’Aae.

Avec ce retour, le Tchad se fera de plus en plus entendre. « Nous (le Tchad) avons dorénavant notre mot à dire », rassure Koubra. Par ailleurs, la ville de N’Djamena pourra aussi bénéficier d’un projet d’envergure. Celui d’assainissement de la capitale tchadienne qui sera financé par les bailleurs de fonds de l’AAE. Par ailleurs, c’est le lieu pour elle d’appeler les femmes à se faire de la place. « C’est le moment pour toutes les femmes de se lever et demander leurs places dans la société africaine. » Avant d’exhorter l’AAE à valoriser la politique du genre qui est une politique nationale du Tchad.

« Notre Chef de l’Etat n’a cessé de parler haut et fort par rapport au rôle de la femme dans la société. Je demande aussi à l’Aae de s’aligner derrière cette politique du genre parce que la femme a sa place dans la société africaine. »

Depuis son arrivée à la tête de la STE, celle qui se fait dorénavant appeler à Kampala « la dame de l’eau », aura réussi à relever plusieurs défis pour résolument inscrire la société d’eau dans une dynamique de changement et de modernisation ; la bancarisation des recettes, l’inauguration du nouveau forage en eau potable pour la province de moyen chari, et plusieurs autres chantiers en cours restent à tout point les principaux atouts de cette dernière.

https://drive.google.com/file/d/12DW_-6HtGe02GLGHFJmL5AiylVzYwnkj/view?ts=5e5fd98c