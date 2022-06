Tchad : Kabadi réapparait en public

Le président du Conseil national de transition, Haroun Kabadi, était présent ce vendredi à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena au lancement du projet de 50.000 emplois décents pour la jeunesse.

Beaucoup de rumeurs ont couru sur celui qui est aussi secrétaire général du Mouvement patriotique du salut. Malade, les rumeurs sur sa mort revenaient régulièrement sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il devait assurer l’intérim à la mort du président Idriss Déby Itno, Kabadi a décliné l’offre en mettant en avant son état de santé qui ne lui permettrait pas de remplir les fonctions présidentielles. D’où la mise en place du Conseil militaire de transition présidé par Mahamat Idriss Déby Itno.

Victime d’une chute, c’est sur un fauteuil roulant qu’il a assisté il y a deux mois à la commémoration du premier anniversaire de la mort du maréchal Déby à Amdjarass. Mais son état s’est dégradé et il a dû aller se soigner en France où des rumeurs l’ont donné pour mort à plusieurs reprises.

Il y a quelques jours, le porte-parole du MPS, Jean Bernard Padaré lui a rendu visite et on pouvait voir dans une vidéo où il rassure que Kabadi se porte bien. Puis il est rentré. Il y a deux jours, c’est une autre vidéo dans laquelle, on voit des proches allés lui rendre visite dont un ancien ministre qui a fondu en larmes, enflammant les réseaux sociaux.

Ce vendredi 24 juin, c’est au milieu du Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert et du président du Conseil national de transition, Haroun Kabadi que le PCMT a lancé le projet de 50.000 emplois décents aux jeunes. C’est donc la première sortie publique de Haroun Kabadi depuis deux mois.