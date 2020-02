Tchad : inauguration du complexe industriel des abattoirs du Logone

Le président de la République Idriss Déby Itno a inauguré ce samedi le complexe industriel des abattoirs du Logone à Moundou.

Construit au village Ngara au sud de Moundou sur huit hectares, le complexe industriel des abattoirs du Logone (Cial) est inauguré ce samedi 29 février 2020 par le président Idriss Déby Itno. D’un montant de plus de 15 milliards de francs CFA et d’une capacité de production de 20 000 tonnes de viande par an, le Cial est un véritable outil d’intégration sous régionale.

Ce projet qui date de 2013 entre dans le cadre de la politique du gouvernement concernant la diversification de l’économie nationale et l’amélioration des conditions de vie de la population. En tout ce sera neuf abattoirs que compte le projet.