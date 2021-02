Tchad : le prix du leader mondial du tourisme 2020 décerné à Idriss Déby Itno

Le prix du leader mondial du tourisme, édition 2020, est décerné ce jeudi au président Idriss Deby, par l’Institut du Forum Mondial du Tourisme. L’annonce a été faite lors d’une réunion de travail présidée par le ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet.

Le Prix leader mondial du Tourisme, en sa 5ème édition, a pour récipiendaire, le Président de la République Idriss Deby Itno, il voit ainsi récompenser son engagement orienté vers la relance de l’économie de son pays en misant sur le tourisme. Le trophée et l’attestation sont reçus par le ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet.

Le comité exécutif dudit prix en portant son choix sur la personne du président tchadien, fait de lui le successeur du Premier ministre éthiopien, lauréat en 2019. “Le charisme et l’aura de l’homme mérite bien cette reconnaissance”, renchérit le ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet. Le caractère transversal du tourisme, rappelle-t-il, occupe une place de choix dans le programme politique du Maréchal du Tchad, soucieux de faire du Tchad un pôle d’attraction touristique en mettant en avant les potentialités du pays. Ces potentialités, à l’entendre, sont des richesses intarissables qui n’attendent que le savoir-faire et les investissements.

Chose pour laquelle s’est engagé l’Institut du Forum Mondial du Tourisme, en décidant d’organiser ledit forum au Tchad en octobre 2021 avec pour objectif de drainer la crème des acteurs et investisseurs dans le secteur. Les discussions, au cours de cette rencontre de travail, ont permis aux deux parties d’accorder leurs violons sur la nature des projets sectoriels susceptibles d’être soumis aux partenaires lors du forum d’Amdjarass. Il s’agit pour le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet, de multiplier les chances de succès au profit du développement économique, culturel et touristique du Tchad.