Tchad : Idriss Deby Itno dévoile son équipe de campagne

POLITIQUE– L’équipe de la direction nationale de campagne du MPS est dévoilée. Elle est composée de 37 membres, désignés par Idriss Deby Itno. La décision portant désignation de ces membres a été rendue publique ce mardi, 23 février 2021.

En lice pour un sixième mandat, le candidat du MPS, vient de dévoiler son “dream team” en vue de battre campagne pour la présidentielle à venir.

Il a désigné 37 membres. cette équipe composée des militants du MPS et chefs de partis politiques de la majorité présidentielle, travaillera sous la houlette du secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, Mahamat Zen Bada, surnommé ce dernier temps sur les réseaux sociaux ”Monsieur Uppercut”.

Il sera appuyé par trois directeurs nationaux adjoints à savoir Mahamat Mousthapha Masri, Mme Elise Loum et Adeli Tarsoui. 11 personnalités figurent sur cette liste comme des conseillers, il s’agit de : Mme Fatimé Issa Ramadane, Dr David Houdeingar, Daoussa Deby Itno, Nadjita Beassoumal, Nobo Djibo, Abderahim Younous, Mahamat Annadif Youssouf , Kosmadji Merci, Oumar Kadjalami Boukar, Mahamat Lawani et Mahamat Okormi.

Son ancien directeur de cabinet civil et actuel ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul jouera le rôle de rapporteur général. Il est secondé par Alixe Naimbaye , actuelle secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget.

il faut rappeler que la direction de campagne mettra en place à son tour les structures décentralisées de campagne au niveau des provinces, des départements, des sous-préfectures , des cantons et villages.