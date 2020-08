Tchad : Idriss Déby fait officiellement Maréchal du Tchad.

Le général Yaya Oki Dagache, grand chancelier de l’Etat, a remis officiellement les attributs de la dignité de Maréchal à Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad.

Vareuse bleu sombre col doré et sabre, Idriss Déby Itno dédie cette distinction à tous ses frères d’armes; officiers et soldats qui, chacun a donné de sa vie pour libérer le Tchad et donner la paix aux tchadiens. “J’ai accepté ce titre Maréchal pour récompenser leur vaillance et leur sacrifice. Je voudrais dire à tous ces hommes et femmes que je porte seul les attributs du Maréchal, mais les porte en leurs noms, morts, à la retraite ou jeunes”, déclare le désormais Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.