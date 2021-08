Tchad: Help For Miskine appuie les personnes vulnérables à se protéger contre le paludisme

L’Association Help For Miskine a lancé officiellement son opération de distribution des moustiquaires aux personnes vulnérables, ce dimanche, 15 août 2021. C’est au quartier Walia, dans le 9e arrondissement en présence du maire de la Commune.



S’il y’a une maladie négligée au Tchad mais qui fait de nombreuses victimes, c’est bien le paludisme. C’est surtout en cette saison de pluie que cette maladie fait parler plus d’elle. Femme, enfant et homme, personne ne lui échappe.

Pour aider les personnes vulnérables à lui faire face, l’Association Help For Miskine a lancé une opération de distribution des moustiquaires imprégnées, dans la commune du 9e arrondissement. C’est au total, une centaine de moustiquaires qui sont distribuées aux personnes préalablement recensées.



C’est un total de 5 000 moustiquaires qui ont été collectées pour cette cause (la lutte contre le paludisme). “Cette opération de distribution va s’étendre dans d’autres quartiers de N’Djaména et ses environnants”, a précisé la présidente de ladite Association, Halima idrissa adoum.

Le maire de la Commune du 9e arrondissement, Mahamat Saleh Kérima qui a fait le premier geste en donnant une moustiquaire à la première bénéficiaire, a saisi l’occasion pour appeler d’autres associations à but humanitaire de suivre cette opération initiée par Help For Miskine.