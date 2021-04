Tchad : le Front des Jeunes Pour la Paix et le Développement (FJPD), un organe du MPS qui se fixe l’objectif de réaliser l’uppercut

MESSAGE- Actif sur le terrain pendant la tournée du candidat du consensus Idriss Deby Itno, le Bureau de Soutien au MPS Front des Jeunes Pour la Paix et le Développement (FJPD) compte en ce jour 16 sous coordination dans les provinces et 34 cellules à N’Djamena.

Il est parmi les bureaux de soutien au MPS les plus connus pour avoir mené une campagne de proximité. Pour mieux mener sa campagne de proximité, le bureau de soutien FJPD /MPS a débuté par une série de session de formation. Plus de 2000 jeunes ainsi que ceux des sous coordinations ont bénéficié de cette formation axée sur les techniques de sensibilisation de porte à porte.

Elle est suivie des sensibilisations dans les zones reculées c’est-à-dire dans le Tchad profond. A cet effet, les membres du bureau exécutif ont installé à leur tour 21 sous coordinations, 35 cellules dans la ville de N’Djamena et une dizaine dans les provinces.



Plus récemment, une centaine de membres du FJPD s’est rendue à Ati, dans le département de Koundjourou et Mongo pendant cinq jours dans le cadre de leur mission de soutien au candidat du consensus.



A la cérémonie du lancement officiel de la campagne du Mouvement Patriotique du Salut et ses alliés, le FJPD a brillé par sa présence avec plus de 2000 personnes dans les tribunes du stade Idriss Mahamat Ouya.

Sous la coordination de Amira Deby Itno, le Front des jeunes pour la paix et le développement a accompagné la Première dame Hinda Deby Itno et le Maréchal tout au long de leur tournée dans les localités comme Moussoro, Ati, Abéché, Massakory, Mao…

La présidente d’honneur Amira Idriss Deby appelle tous les citoyens à voter le candidat du consensus et soutenir son plan politique en vue de l’émergence d’un Tchad “prospère, uni , soucieux du bien-être de la jeunesse”. Elle demande aux jeunes d’oser initier le changement car ils sont l’avenir et c’est aux jeunes de se saisir de l’opportunité de construire le monde dans lequel ils vont évoluer. « En mettant la jeunesse au centre, en rassemblant autour d’elle toutes les compétences et les énergies, nous gagnerons cette bataille », a-t-elle assuré.

