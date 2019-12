Tchad : fini la lecture des décrets à la radio et à la télévision

Tchadinfos vient d’apprendre qu’il a été décidé l’arrêt de la diffusion des décrets présidentiels sur les antennes de la radio et de la télévision tchadienne. Décision émanant des plus hautes autorités nous fait savoir notre source.

Il est d’usage que la lecture des décrets présidentiels se fasse sur les antennes de la radio et de la télévision pendant leurs journaux, 14h pour la radio et 20h pour la télévision. Désormais, il est mis un terme à cette pratique, qui d’avis d’observateurs, est l’élément attractif par excellence des auditeurs et spectateurs de l’ONAMA (Office national des Médias Audiovisuels). Fini la longue litanie et l’égrenage interminable des noms qui font rallonger le journal télévisé.

Préférence sera donnée à la page Facebook du Ministère Secrétariat Général du Gouvernement en attendant que le journal officiel puisse être opérationnel et paraître quotidiennement. Le Journal officiel qui paraît de façon sommaire et irrégulière a bénéficié d’un fonds de l’État qui va lui permettre de se reformer et jouer pleinement son rôle.

Toutefois, exception sera faite pour les décrets de remaniement du gouvernement. Par ailleurs, pour tout ce qui concerne les ministères et autres entités, prière se référer à la page du SGG Tchad que vous pouvez consulter en cliquant ici.