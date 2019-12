Tchad : festival Dary acte 2 s’ouvre ce samedi

CULTURE – La deuxième édition du festival national des arts et cultures dénommé Dary s’ouvre ce samedi 21 décembre 2019 à N’Djamena.

Organisé conjointement par le ministère de la Culture et l’Office national pour la promotion du tourisme et de l’artisanat, le festival Dary est un ensemble de manifestations culturelles qui a vu le jour en décembre 2018. Selon les esprits de ses initiateurs, il est consacré à la valorisation des cultures et arts de chaque terroir du Tchad.

Pour cette deuxième édition, le festival réunit du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 toutes les 23 provinces du Tchad. Un rendez-vous culturel qui sera rythmé aux pas de danses, d’exposition des mets, des démonstrations, des concerts etc.

Le festival Dary a été organisé pour la première fois en décembre 2018. Vu son importance, le gouvernement l’a institutionnalisé par un décret le 21 mars 2019 faisant de lui un événement annuel.