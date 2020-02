Tchad/Evènement : 30ans déjà, quel bilan pour la Senafet ?

Le ministère de la Femme organise du 12 au 14 février 2020 un forum de haut niveau sur les 30 ans de la Senafet. Les activités ont été lancées ce mercredi par le ministre secrétaire général adjoint à la Présidence Hissein Brahim Taha.

Instituée par décret 054/PR/MASPF/90 puis modifiée par celui du 16 avril 2002 portant le numéro 186, la Semaine nationale de la Femme tchadienne est à sa trentième année. Pour cet anniversaire, le ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale organise un Forum de haut niveau consacré au 30 ans de la Senafet. Ce mercredi 12 février, le ministre secrétaire général adjoint à la Présidence Hissein Brahim Taha, représentant le président de la République, a lancé les activités dudit forum à la Maison nationale de la Femme.

Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d’organisation de l’édition 2020 de la Senafet Allafi Agnès a interpellé les femmes sur leurs droits et leurs devoirs. « Le forum qui nous réunit aujourd’hui est appelé à faire date dans l’histoire de notre pays eu égard à l’importance des sujets qui seront abordés. Car en prenant l’initiative d’instituer la Semaine nationale de la femme tchadienne, le Tchad a voulu à l’instar des autres grandes nations, affirmer son engagement pour la cause de la femme », a renchéri la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale Djalal Ardjoune Khalil.

Ce forum qui va durer deux jours regroupe les délégations des 23 régions du Tchad. Des débats, des panels et des exposés sont au programme tout au long de ce forum. Rappelons que le Tchad est le seul pays au monde a décrété une semaine pour la célébration de la journée de la femme.

Noudjimadji Perline