Tchad – Espagne: vers le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangère et de l’integration africaine, Cherif Mahamat Zene a échangé avec son homologue espagnole, Arancha González Laya, le jeudi 25 juin.

Les deux diplomates, Cherif Mahamat Zene et Arancha González Laya, ont échangé sur la question sécuritaire dans le Sahel mais aussi de leurs pays respectifs. L’Espagne s’est fixé trois objectifs fondamentaux au Sahel. Premièrement, le pays envisage de stabiliser les zones de conflits, ce qui inclut notamment le Mali, mais aussi la zone du lac Tchad. Il entend aussi lutter contre les réseaux de trafiquants qui se répandent dans toute la région.

Deuxièmement, il est question d’évoluer vers des flux migratoires ordonnés et contrôlés afin de garantir des migrations régulières. Enfin, en matière de développement, l’Espagne désire promouvoir des espaces de prospérité partagés dans un cadre démocratique et qui respecte les droits de l’homme. Le développement économique et la création d’emplois sont les conditions sine qua non pour l’amélioration de la situation.

L’Espagne s’est engagée aux côtés du Sahel depuis un certain nombre d’années déjà,. Elle a redoublé ses efforts dans la région de manière générale et tout particulièrement au Mali, où elle soutient l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation, signé en 2014 entre le gouvernement et les groupes rebelles. Ainsi, l’Espagne participe à toutes les missions – civiles et militaires – de l’Union européenne dans la région, mais également à celles de la MINUSMA, des Nations Unies.

“Entretien téléphonique avec ma collègue espagnole sur la situation sécuritaire au Sahel, le renforcement de la coopération bilatérale ds les domaines économique et commercial, ainsi que la perspective d’ouverture réciproque des bureaux/missions diplomatiques” annonce le chef de la diplomatie tchadienne via son compte tweeter.

