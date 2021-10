Tchad : entre le RDP et le MPS le divorce est consommé

Entre le Mouvement patriotique du salut (MPS) de feu Idriss Déby Itno et le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP, créé par feu Lol Mahamat Choua), le temps des alliances est terminé. Frustré, le RDP décide de s’affranchir de l’ombre encombrant d’un allié qui n’aura pas toujours joué franc jeu.

Dimanche soir, Mahamat Allahou Taher lâche une bombe sur les réseaux sociaux. Sur ses comptes Facebook et Twitter, le président du RDP annonce la fin de l’alliance avec le MPS. «Il est plus que temps que le Parti du Soleil levant (le logo du RDP est symbolisé par un soleil, Ndlr) se redresse de toute sa taille historique pour apporter sa part déterminante de contribution au renouveau de notre pays meurtri», déclare-t-il. Meurtri, le RDP, fondé en 1991 par Lol Mahamat Choua, l’aura également été au cours de ses trente années d’existence. Son cheminement, sous la férule ou à l’ombre du MPS, aura été fait de hauts et bas, parfois très tumultueux.

Le défunt Président Lol Mahamat Choua

Les problèmes débutent très tôt après la création du parti de Lol. Entre fin décembre 1991 et début 1992, des partisans de l’ancien président Hissein Habré, déchu et contraint à l’exil à Dakar, attaquent une position de l’armée dans la région du Lac Tchad. Le bilan des représailles menées par N’Djaména est lourd : une cinquantaine d’arrestations, une dizaine de personnes exécutées, dont certaines atteintes d’une balle dans le dos, etc. Selon la Ligue tchadienne des droits de l’homme et de nombreuses personnalités politiques à l’époque.

Au RDP, rien que de «pacifistes»

Parmi ces victimes, des membres du RPD : huit de ses membres ont été interpellés et trois de ses membres fondateurs tués, dont Mamadou Bisso. L’exécution de ce dernier, alors directeur général de la Société tchadienne d’eau et d’électricité, aurait donné lieu à «des scènes de barbarie», selon l’agence Reuters.

Le gouvernement, à l’époque, ne reconnaît que quatre morts et dix-huit arrestations. Il accuse les victimes de «connivences» avec les rebelles et affirme même que des stocks d’armes auraient été découverts aux domiciles des personnes interpellées.

Le RDP n’est «mêlé d’aucune façon aux agissements de ceux qui ont attaqué le pays», se défend son président, rejetant les accusations du gouvernement. Lol, porté un an plutôt à la tête de la mairie de N’Djaména, jure que ses camarades étaient «tous des pacifistes, qui n’avaient pas de caches d’armes».

Une seizaine d’années après, l’histoire de répète. Début février 2008, après un assaut rebelle sur la capitale, Lol est arrêté, ainsi que deux autres opposants : Ngarléjy Yorongar et Mahamat Saleh Ibni Oumar. Lol et Yorongar recouvrent la liberté quelques semaines plus tard dans des conditions controversées, Ibni est porté disparu.

Cette nouvelle épreuve ne va pas mettre pas un terme aux relations entre Lol et Déby. Le premier soutiendra le second lors des élections présidentielles de 2011 et 2016.

“Je m’engage solennellement a poursuivre avec abnegation et fidelite l’oeuvre du president lol mahamat choua” Mahamat Allahou Taher

Le «vieux» cède la place au gendre

Lors de la 6ème convention ordinaire, tenue du 27 au 29 janvier 2017 à N’Djaména, Lol passe la main à Mahamat Allahou Taher, après 24 ans à la tête du RDP. Sous le poids de l’âge et de la maladie, l’ancien éphémère président de la République par intérim cède la direction de son parti à son gendre et fils de son ancien compagnon de lutte, Allahou Taher, qui fut le premier président de l’Assemblée nationale du Tchad indépendant. Au Tchad, comme un peu partout en Afrique, on est habitué à la dévolution familiale du pouvoir dans les partis politiques. Le RDP n’a donc pas dérogé à la règle, au grand dam de Mahamat Mocktar; l’ancien Directeur général de la Cotontchad, également en lice pour la succession du «vieux» Lol, doit s’incliner quand les 600 délégués choisissent à l’unanimité son adversaire. «Je m’engage solennellement à poursuivre avec abnégation et fidélité l’œuvre du président Lol Mahamat Choua», promet le nouveau président.

Mahamat Allahou Taher lors de son élection à la tête du RDP janvier 2017

La convention de janvier 2017 se veut «un nouvel élan pour un rassemblement plus fort». Dans une des motions, les délégués décident que le parti restera dans l’alliance avec le MPS, mais ils exigent l’application totale de cette alliance, tout en demandant d’ouvrir des nouvelles négociations pour voir les contours de leur accord.

C’est grâce à cette alliance avec le MPS que Mahamat Allahou Taher a siégé dans le gouvernement comme ministre des Mines, de l’Énergie et du Pétrole, puis comme ministre de l’Élevage, une nouvelle fois comme ministre des Mines et de l’Énergie, comme ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et enfin comme ministre Commerce et de l’Industrie. Il a été également gouverneur des régions, notamment du Kanem, le fief du RDP.

Alors que Lol s’était toujours éclipsé au profit de Déby, son successeur affiche déjà son ambition de diriger un jour le Tchad. Mais il doit se raviser et attendre encore un peu. L’objectif pour le RDP est de décrocher beaucoup de sièges lors des élections communales et législatives de 2011. Il s’en sortira avec un groupe parlementaire.

Au bord de la rupture

Au fil des ans, le malaise s’accentue entre le MPS et le RDP, on frôle même la rupture. Le 2 avril 2021, Mahamat Allahou Taher est parmi les douze chefs de partis politiques d’opposition qui signent un manifeste marquant la formation d’une alliance autour d’un candidat unique d’opposition pour le scrutin présidentiel d’avril de la même année. Mais la plateforme dénommée «Alliance Victoire» vole en éclats quand Saleh Kebzabo qui se voyait candidat naturel à la présidentielle, est cloué au poteau par un néophyte, Théophile Bongoro. Et le MPS, sous l’égide de son candidat, réussira à signer un nouvel accord cadre avec son meilleur allié de toujours.

A la présidentielle d’avril 2021, le RDP réitère son soutien au «Candidat du Consensus». Mais Déby meurt des suites de blessures reçues lors de l’offensive du Front uni pour le changement au Tchad (FACT); les résultats de la présidentielle, proclamées le 20 avril au soir, le donnent gagnant au premier tour.

«Depuis la disparition tragique du président Idriss Déby Itno qui ouvre une période de transition pleine d’incertitudes, nous ne nous sentons plus liés par des engagements politiques mutuels confiants avec le MPS», explique ce dimanche Mahamat Allahou Taher. Selon le président du RDP, ce sentiment correspond aux constats et vœux profonds exprimés tant par le bureau exécutif du parti lors de sa réunion du 16 octobre 2021 que par l’écrasante majorité des militants, des cadres et des jeunes.

Hassan Ngueadoum, ancien ministre et cadre du RDP lors de la campagne présidentielle de 2016

Accord-cadre caduc

«Le contexte, les actes et les intentions affichées consacrent sans nul doute la caducité de fait de l’accord-cadre d’alliance RDP-MPS conclu en avril 2021 sous l’égide du défunt Maréchal», martèle Mahamat Allahou Taher. Il n’en peut plus d’être roulé dans la farine par un allié devenu de plus en plus ingrat. La goutte d’eau qui fait déborder le vase viendra avec la désignation du bureau du Conseil national de transition (CNT, parlement de transition). Le RDP, qui occupait un poste de vice-président de la dernière Assemblée nationale, se voyait naturellement octroyer un strapontin similaire dans le CNT. Mais Haroun Kabadi, qui a réussi à se faire désigner par consensus à la tête du parlement transitoire, et les autres cadors du MPS manoeuvrent pour confier la vice-présidence à Saleh Makki. Dans les rangs du parti de Lol, c’est la stupéfaction et la colère. On en a marre d’être traité comme le dindon de la farce. On pense même à démissionner des institutions de la transition que le MPS a réussi à phagocyter et se placer dans une opposition radicale.

«Le RDP, parti souverain, doit désormais se recentrer dignement sur ses nobles idéaux et ses objectifs tout en oeuvrant positivement à la réussite d’un vrai dialogue national inclusif et d’une transition démocratique, gage de refondation du Tchad», martèle son président. Mahamat Allahou Taher appelle tous nos militants et militantes à «assumer pleinement dans la confiance, la cohésion et la détermination le destin de leur grand parti en plaçant résolument leur espoir dans l’avènement d’un Tchad uni, démocratique, juste et prospère».