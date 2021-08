Tchad : Doki Warou et Mahamat Abdelkerim Hanno rentrent au bercail après 14 ans d’absence

Deux cadres de l’ex-rébellion de l’Union des forces pour la résistance (UFR) ont regagné la capitale N’Djamena après près de 14 ans d’absence. Mahamat Doki Warou et Mahamat Abdelkerim Hanno sont accueillis à l’aéroport international Hassan Djamouss par le Directeur général de l’ANS et quelques généraux. Voici leurs impressions.

Il est 11h15mn lorsque l’avion qui transporte les cadres de l’ex-rébellion atterrit sur le tarmac de l’aéroport Hassan Djamouss de N’Djamena. Sourire aux lèvres, ces fils du Tchad rentrent chez eux après 14 ans d’exil. Parents, connaissances et amis sont de les revoir. Des cris de joie, des youyous et des salves d’applaudissements ont fait vibrer la foule.

Mahamat Abdelkerim Hanno un cadre influent de l’UFR

Mahamat Abdelkerim Hanno, un cadre influent de l’UFR, commissaire politique articule que 14 ans n’est pas 14 jours. « Le temps est venu pour qu’on puisse revenir au pays. Il y a un temps pour faire la guerre et il y a aussi un temps pour faire la paix. Donc on a répondus à l’appel des autorités à l’endroit des politico-militaires. On est motivé pour participer au processus actuel de régularisation de l’Etat », réagit-t-il.

Il est pour lui de dire que le Tchad a beaucoup souffert et qu’il est temps de s’asseoir et voir vraiment la possibilité autrement comme les autre pays du monde. « C’est la raison pour laquelle et grâce aux démarches de quelques frères, on est revenus”, indique-t-il. “Pour ceux qui résistent encore, je leur lance un appel haut et fort de revenir parce que le Tchad a besoin d’eux. Nous on va participer avec le régime actuel pour voir la possibilité de faire rentrer tout le monde. La raison d’être à l’extérieur n’est plus valable maintenant, je pense que le temps est venu de participer au développement du pays » lance Mahamat Abdelkerim Hanno.

Doki Warou Mahamat, conseiller politique de l’UFR

Doki Warou Mahamat, membre du Conseil supérieur de Défense, conseiller politique du Président de l’UFR remercie d’abord tous les frères et amis qui sont venus pour les accueillir. Ensuite au gouvernement de l’ opportunité de rentrer au pays. Et il ne doute pas de la sincérité des autorités de transition. « Franchement cet appel a été bien entendu. Certes dans toutes choses, il y a des hésitants mais nous étions les premiers et cette fois-ci je pense que l’appel est sincère. On a écouté plusieurs fois le Président dire rentrer, le défunt aussi disait ça » raconte-t-il.

« Je lance un appel à mes amis politico-militaires ou civils qui sont restés encore à l’extérieur, je crois qu’il est temps d’enterrer tout ce qui est guerre ça nous suffit déjà. L’acquis qu’on a aujourd’hui, il faut qu’on préserve que ce soit du côté du Gouvernement ou du côté de l’opposition. On a un acquis à préserver : la paix. Nous sommes disposés à aider le Gouvernement dans cette direction» lance également Doki Warou Mahamat.