Tchad : dix démarcheurs d’électricité de la SNE appréhendés

La société nationale d’électricité (SNE) a fait le bilan de son opération de recouvrement, et recensement des clients pour lutter contre la fraude ce 25 août. Elle a indiqué avoir mis la main sur 10 démarcheurs dont deux sont à la maison d’arrêt de N’Djamena.





En date du 12 juillet au 23 août, la Société nationale d’électricité (SNE) a lancé une opération de recouvrement et recensement de ses clients. L’objectif est de lutter contre la fraude sur ses branchements en matière d’électricité dans la ville de N’Djamena.



Sur 98 000 clients abonnés à la SNE, 14 801 ont été visités par la commission chargée de recouvrement, recensement pour la lutte contre la fraude. Au cours des travaux, la SNE a identifié 327 clients ayant des engagements avec la société en charge d’électricité.



Plusieurs abonnés ont vu leurs compteurs enlevés par la commission en charge de l’opération. Parmi eux, la commission dénombre 1 177 compteurs déposés au sein de la SNE, et 760 clients ont été convoqués la par la société.



Durant l’opération, l’équipe de la SNE a remarqué la présence de dix démarcheurs en dehors de la société en charge d’électricité au terrain. ‘’ils suivent les pas des agents sur le terrain et se mettent à remettre les clients coupés’’ a indiqué le directeur général adjoint, Hamid Djoumino.

Le directeur général a relevé que, ‘’deux démarcheurs et leurs complices sont arrêtés et se trouvent présentement à la maison d’arrêt de N’Djamena’’. Il ajoute que les huit cas sont en instance de traitement en attendant leur procès.