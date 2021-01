Tchad : deux otages libérés dans le Mayo kebbi-Ouest

BRÈVE – Un homme et une femme, nommément, Baminda Goua et Kouafe, ont été enlevés ce 13 janvier par des hommes armés à Lamé, dans le Mayo-Kebbi/Ouest. Après investigation, les forces de défense et de sécurité les ont retrouvés et présentés ce jour aux autorités locales et la presse, à Pala. Jusqu’à présent, les auteurs de l’enlèvement n’ont pas été retrouvés.

