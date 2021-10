Tchad : deux leaders de Wakit Tamma recherchés par la police judiciaire

La police judiciaire rechercherait deux leaders de la plateforme Wakit Tamma.

L’information circule sur les réseaux sociaux. Nos confrères de la radio FM Liberté l’ont annoncé ce matin. Deux leaders de la plateforme Wakit Tamma seraient recherchés par la police. Il s’agit de Dr Sitack Yombatinan Béni, vice-président du parti Les Transformateurs et Barka Michel, président de l’Union des syndicats du Tchad (UST), des porte-paroles de Wakit Tamma.



Contacté par Tchadinfos, Sitack Yombatinan Béni, indique qu’il est recherché par le directeur de la police judiciaire. ” Le directeur de la police judiciaire m’a appelé hier pour me demander où est-ce que je me trouve, pour me remettre la convocation. Je lui ai dit que je ne dors pas dans la rue. Avant de rédiger une convocation, on doit chercher à savoir où se trouve la personne”.



Les mobiles de cette recherche ne sont pas encore connus. Selon la radio FM Liberté, des individus ont tenté de défoncer le portail de Barka Michel, dans la nuit du jeudi, 7 octobre.

A noter que Wakit Tamma a prévu une manifestation le samedi, 9 octobre, sur l’ensemble du territoire national. Cela, pour dénoncer l’injustice et la confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition. Cette marche est interdite par le ministère de la Sécurité publique pour notamment des raisons de troubles à l’ordre public. Wakit n’en démord pas.

