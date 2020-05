Pour mieux rester en contact avec la population et démasquer les fauteurs de trouble, la Direction de l’ordre public et de la circulation de la Police nationale du Tchad a mis en place un numéro vert. Le 2121, joignable sur tous les réseaux et gratuitement.

Le numéro permettra aussi de dénoncer des faux policiers en cette période de couvre feu, dit le porte parole Paul Manga.

Le numéro vert 2121 est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.