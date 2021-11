Tchad : des systèmes d’information géographique au cœur d’un échange

Chaque année, les derniers mercredi du mois de novembre sont considérés journée mondiale du système d’information géographique. ’’Au Tchad, la cartographie et la géomatique sont peu connues’’ selon le responsable de carto-Tchad

Amener des jeunes étudiants de l’Enastic à comprendre les systèmes d’informations cartographiques et géomatiques est l’un des objectifs premiers de cet échange. La journée est axée sur une thématique : ’’les systèmes d’information géographique au Tchad’’. En effet, ’’au Tchad, la cartographie et la géomatique sont peu connues’’ a indiqué le géographe et responsable de l’entreprise Carto-Tchad.

Derrière cette activité, Carto-Tchad sensibilise et informe les étudiants de l’Ecole nationale supérieure des technologies et l’information et de la communication (Enastic) sur les systèmes d’informations géographiques.

Selon le géographe, Adam Mbodou Abakar, il y a eu une amélioration dans certains domaines qui ont lien avec les coordonnées géographiques. ’’A l’époque, les gens utilisent des papiers pour faire des enquêtes, mais maintenant via les TIC, on peut faire les enquêtes jusqu’à arriver à prendre des coordonnées géographiques des zones d’enquête ’’, dit-il.

Parler de la géomatique et le système d’informatique au Tchad, revient à parler de cette dimension information et spatiale. Connaître le Tchad par sa dimension spatiale, et ses informations géographiques, est le leitmotiv de l’entreprise Carto-Tchad.

Pour rappel, la journée mondiale du Système d’information géographique (SIG) est un évènement éducatif créé et promu par la société américaine de logiciels Esri. Elle permet aux utilisateurs et aux fournisseurs de système d’information géographique d’ouvrir leurs portes aux écoles, entreprises et au grand public pour présenter des applications du monde réel des SIG.