Tchad : Des journalistes en formation sur la caractérisation des conflits et des ressources agro-pastorales

Le Réseau des Journalistes pour l’Humanitaire et le Développement Durable (RJDHT) en collaboration avec le ministère de l’Elevage et de la Production animale organise du 22 au 24 juin 2021 au centre de formation de Mara, dans le 1er arrondissement de N’Djamena, un atelier de formation et de sensibilisation sur sur la caractérisation des conflits liés à l’accès et l’utilisation et des ressources agro-pastorales.

Face au faible accompagnement des médias et guidé par son souci de faire des journalistes des acteurs de développement et non des simples spectateurs se limitant à un traitement superficiel des événements que le (RJDHT) se propose d’organiser cet atelier au profit des journalistes des différents médias du Tchad.

Le Programme d’Appui Structurant de Développement Pastoral (PASTOR), comme partenaire, cherche à emmener à travers cet atelier, les journalistes et communicateurs à cerner toute l’importance de la contribution potentielle du secteur de l’élevage dans l’atteinte.

Le coordonnateur du Programme d’Appui Structurant de Développement Pastoral (PASTOR), Haroun Moussa, précise que l’atelier vise l’amélioration de la qualité de la diffusion des informations liées aux conflits en milieu rural.

Dr Abderahim Awat Atteib, ministre de l’Elevage et des Productions animales, à l’ouverture des travaux, relève que ces dernières années on constate une exacerbation des incompréhensions interculturelles entre les catégories socioculturelles et productives, les liens sociaux patiemment construits durant l’histoire se délivrent.

” Les journalistes et communicateurs, en tant qu’acteurs majeurs de développement, doivent saisir ces dimensions pour produire des articles caricaturant avec précisions et sur la base d’aucune rumeur les tensions sociales afin d’éviter la montée des conflits” a précisé le ministre.