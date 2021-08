Tchad : des jeunes du Guéra réclament plus d’égards pour leur province

Les jeunes du Cadre de concertation des jeunes de la province du Guera (COCOJEG) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce samedi 7 août au Palais du 15 janvier. Ils annoncent leur soutien au Conseil militaire de transition (CMT).

Pour le président du COCOJEG, Abdallah Bani Cheik, la jeunesse est consciente de la situation politico-militaire que traverse le Tchad. « La jeunesse du Guera s’est réunie aujourd’hui pour rendre plus dynamique sa force, donner sa contribution au prochain dialogue national inclusif et réitérer son soutien au Conseil militaire de transition et son gouvernement ».

Selon lui, pour rappel et pour l’histoire, pendant la première et deuxième guerre mondiales, les anciens combattants tchadiens ont contribué à la libération de la France en difficulté. Le Guera était la première province en terme de fournisseur des combattants partis du Tchad. « Pendant la guerre de libération du Tchad, les enfants du Guera étaient au centre des affrontements. Encore faut-il le rappeler lors du congrès du MPS du 08 au 11 mars 1990 à Bamina, le Guera était présent. C’est l’action du 1er avril d’Idriss Deby, le MOSANAT de Maldom Bada et le FAT-MRP de Nadjita Béassoumal, représenté par Djibrine Dassert qui ont fédéré leurs forces pour créer le MPS et apporter la démocratie aux Tchadiens. Les généraux Gamané Moucktar et Ahmat Koussou sont des témoins oculaires », rappelle le président Abadallah Bani Cheik.

Les participants à l’assemblée générale

Cependant, le président du COCOJEG constate que la jeunesse du Guera est trop marginalisée, trop délaissée et abandonnée à sa triste réalité. “La jeunesse est exclue de tout, dans le recrutement des institutions étatiques et dans les nominations aux postes de responsabilité“, dénonce-t-il.

Des recommandations

Ainsi, les membres du COCOJEG ont fait plusieurs recommandations :