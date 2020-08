Tchad : des équipements et matériels médicaux octroyés aux écoles de formation sanitaire

SANTÉ – Le projet pour l’autonomisation des femmes et dividende démographique dans le Sahel (SWEDD) a appuyé des écoles de formation sanitaire par un don d’équipements médicaux . Le lot a été réceptionné par le secrétaire d’Etat à la Santé et à la Solidarité nationale, ce mercredi 12 août.

Ce sont cinq écoles publiques et deux autres privées en charge de la formation des agents de santé qui sont la cible de ce don. Selon les responsables du SWEED, cette dotation a été remise aux bénéficiaires en fonction des différentes demandes exprimées.

Ces bénéficiaires ne sont que des écoles appuyées par le projet SWEDD, à savoir , L’ENASS , Le bon samaritain, l’Institut de Bebalem, de Biltine et bien d’autres.

Ce lot estimé à une valeur de 272 millions de FCFA est composé de tables d’accouchement, simulateur gynécologique, planche anatomique, couveuse, mannequin adulte, modèle anatomique pour un accouchement avancé, et dispositif de réanimation du nouveau né.

En présentant les matériels, Fatimé Mahamat Malloum, justifie que l’étudiant ne doit pas directement toucher le corps humain, il faut des matériels pour les exercices.

Dans ses propos, le secrétaire d’État à l’Economie, à la Planification, Dr Abderahim Younous rappelle que depuis le lancement de ce projet, plusieurs appuis ont été fait dans les différents secteurs concernés. Ces matériels ont été acquis selon lui sur les fonds IDA de la banque mondiale, précise-t-il avant de rappeler le slogan “aucune femme ne doit mourir en donnant la vie“.

Le secrétaire d’État à la Santé et à la Solidarité nationale, Dr Djiddi Ali Sougoudi, appelle les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels. Il précise qu’en tant que personnel de santé, il connaît mieux l’importance des équipements pour former les plus jeunes.