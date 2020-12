Tchad : des drones « Phantom IV », offerts aux renseignements militaires par la France

La France a fait un don de drones « Phantom IV » aux renseignements militaires tchadiens. Objectif : appuyer les opérations de lutte pour la sécurité dans la sous-région.

C’est le nouveau patron des renseignements militaires, le Général de corps d’armée, Tahir Erda Tairo, qui a réceptionné ce don. Ces appareils volants remis par le directeur de la coopération, de sécurité et de défense, le Général Thierry Marchand permettront d’appuyer les forces de défense et de sécurité sur les différents théâtres de lutte pour la paix et la sécurité.

« Ces drones permettront la préparation et l’appui aux missions des forces engagées ; la préparation et l’appui aux missions par du renseignement image ainsi que l’acquisition et le suivi d’objectifs à distance », a écrit l’Ambassade de France au Tchad.

Pour la représentation française au Tchad, « Cette nouvelle capacité s’inscrit dans une démarche plus générale de modernisation de l’outil de défense et l’intégration de capteurs spécialisés dans la lutte contre les groupes armés terroristes présents dans le Lac Tchad ».

Il faut le rappeler, le Tchad et la France sont, depuis des lustres, dans une coopération entrainant plusieurs accords militaires allant de la vente d’armes au transfert de technologie militaire, entre autres.