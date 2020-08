Tchad : des drogues et faux médicaments à hauteur de plus 20 milliards de FCFA incinérés

Plus de 200 cartons de Tramadol et des milliers de cartons des faux médicaments ont été incinérés ce samedi 1er août à Klessoum, localité situé à une cinquantaine de kilomètres de N’Djamena. Le gouvernement a mis en application une décision de justice suite à l’affaire de trafic de drogue.

Ce sont 5 membres du gouvernement qui ont fait le déplacement pour suivre de près l’incinération. Les milliers de faux médicaments sont les premiers à être déposés. Les cartons de Tramadol sont arrivés dans un conteneur escortés et surveiller de près par les services de renseignement. Le conteneur, mis sous scellé, a été ouvert en présence du ministre de la Justice, du procureur de la République, de l’huissier Me Hisseine Ngaro et de plusieurs autres observateurs.

Dès l’ouverture du conteneur , le DG des services de douanes a présenté la drogue aux personnes invitées : « voici ce qui a déchiré les chroniques ces dernières semaines. Personne n’a touché , c’est intacte » se réjouit-il.

@Moussa Nguedmbaye

Dix personnes, dont des officiers de l’armée et des services de renseignement tchadiens, jugés pour un trafic de drogue vers la Libye, ont été condamnés, le 24 juillet dernier, entre cinq à dix ans de prison ferme. Un général de l’armée tchadienne, deux colonels et un responsable de l’Agence nationale de sécurité (ANS) font partie des personnes condamnées à 10 ans de prison.

Klessoum 1er aout 2020 @Moussa Nguedmbaye

En janvier, 246 cartons de Tramadol – un puissant antidouleur également utilisé comme drogue dans plusieurs pays africains – avaient été découverts dans un véhicule en partance pour la Libye et plusieurs personnes arrêtées.